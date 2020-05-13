Глава одного из сельских поселений в Приморье попытался надуть местного бизнесмена

13 Май 2020 2020-05-13T03:17:53+03:00

Теперь автомобиль и банковские счета чиновника арестованы, а ему предстоит предстать перед судом

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В Ольгинском муниципальном районе Приморья под суд отправится один из глав сельских поселений. Он обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, причем с использованием служебного положения.

Осенью прошлого года один из местных жителей решил заняться подъемом корпусов утонувших кораблей со дна бухты Ольга и продажей их на металлолом. Тут-то хитроумный чиновник и решил погреть руки. Он заявил предпринимателю, что его бизнес невозможен без получения разрешения главы поселения. А за то, что такое разрешение будет дано, будущий фигурант уголовного дела потребовал оказания единовременной материальной помощи, якобы для нужд поселения, а в последующем передачи 50% прибыли, полученной от продажи лома черного металла.

Как сообщает сайт Прокуратуры Приморского края, в результате преступных действий главы муниципалитета потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму более 60 тысяч рублей. На автомобиль обвиняемого и его деньги на банковском счете наложен арест. После вручения чиновнику копии обвинительного заключения дело будет направлено в Ольгинский районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU