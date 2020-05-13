Тайник с взрывчаткой и боеприпасами обнаружен в лесном массиве Владивостока

13 Май 2020 2020-05-13T04:18:01+03:00

ГУФСИН в связке с уголовным розыском выкопали из земли гранаты, патроны и пластичные взрывчатые вещества

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Схрон взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов обнаружили оперативные сотрудниками ГУФСИН во взаимодействии с управлением уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю. Оперативная информация о том, что в лесном массиве Владивостока есть тайник поступила сотрудникам КП-49. Совместно с коллегами из уголовного розыска были разработаны оперативно-розыскные мероприятия на соответствующей территории.

С помощью металлодетектора в земле была обнаружена сумка, в которой находились 4 гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов. Взрывчатка отправлена на экспертизу.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, участие сотрудников УИС в проведении мероприятий, направленных на обнаружение запрещенных предметов, выявление и раскрытие преступлений, а также установление лиц, преступивших закон, способствует снижению криминогенной обстановки в городе и крае.

Взрывчатка и патроны были закопаны. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU