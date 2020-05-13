Тайник с взрывчаткой и боеприпасами обнаружен в лесном массиве Владивостока
Схрон взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов обнаружили оперативные сотрудниками ГУФСИН во взаимодействии с управлением уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю. Оперативная информация о том, что в лесном массиве Владивостока есть тайник поступила сотрудникам КП-49. Совместно с коллегами из уголовного розыска были разработаны оперативно-розыскные мероприятия на соответствующей территории.
С помощью металлодетектора в земле была обнаружена сумка, в которой находились 4 гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов. Взрывчатка отправлена на экспертизу.
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, участие сотрудников УИС в проведении мероприятий, направленных на обнаружение запрещенных предметов, выявление и раскрытие преступлений, а также установление лиц, преступивших закон, способствует снижению криминогенной обстановки в городе и крае.
Взрывчатка и патроны были закопаны. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU