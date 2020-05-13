Жители Приморья и бизнес-эксперты отметили высокий вклад ВМТП в развитие социальной сферы края

13 Май 2020 2020-05-13T04:27:13+03:00

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Владивостокский морской торговый порт стал одним из лауреатов XVI Бизнес-Премии Приморского края. Компания победила в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края — 2019». Экспертный совет премии высоко оценил социальные программы ВМТП и условия работы сотрудников компании.

Заирбек Юсупов, генеральный директор Владивостокского морского торгового порта:

— Как и в любой хорошей компании, главной ценностью для нас являются люди, которые здесь работают. Сегодня в порту трудится более 2 500 профессионалов своего дела. Начиная с 2017 года мы реализовали обширную программу поддержки своих работников. Основной вектор постоянных улучшений условий труда направлен на нашу основу основ, на производственников — портовых рабочих, докеров, тальманов и бригадиров, то есть тех сотрудников ВМТП, кто ежедневно на «семи ветрах» обеспечивает бесперебойную и слаженную работу порта.

От имени коллектива ВМТП хочу выразить благодарность экспертному совету и жителям региона за то, что отметили нас в такой престижной номинации. Несмотря на всю сложность нынешней ситуации Владивостокский морской торговый порт продолжит улучшать условия труда сотрудников и реализовывать социальные программы и в порту, и в Приморском крае.

Бизнес-Премия Приморского края была учреждена правительством Приморского края и издательской компанией «Золотой Рог». Премия присуждается по итогам голосования членов экспертного совета и жителей региона.