2020-05-13T04:45:20+03:00
Происшествия

Деревянная лодка VS корабль: корейцы таранят российской судно в Японском море

Чтобы защитить свой улов, иностранцы идут на крайние меры [видео]
Кристина ГРИН
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Видео снято в начале мая. Фото: стоп-кадр видео группы "Россия и мы".Видео снято в начале мая. Фото: стоп-кадр видео группы "Россия и мы".
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Несколько дней назад в сети появилось занятное видео. В темное время суток где-то в водах Японского моря удалось заснять агрессивного поведения корейских рыбаков. Иностранцы на деревянной лодке с мотором пошли на таран российского грузового судна.

Одному из моряков удалось заснять происходящее на видео. Автор говорит о том, что случился конфликт в начале мая. Как отмечают очевидцы, так корейцы ведут себя, чтобы защитить сети от больших кораблей. Таран – один из самых действенных методов изменить курс судна и спасти свое «богатство».

Корейцы таранят российской судно в Японском море.Видео: группа "Россия и мы".! другой источник

Для россиян на борту такое явление явно было новым. Многие до конца не понимали, для чего корейские рыболовы бросаются на судно. Один из моряков даже опасался, что на лодке пираты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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