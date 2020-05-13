2020-05-13T04:57:36+03:00
Общество

13 старинных зданий, украшающих Владивосток, дождутся ремонта фасадов

Мэрия пообещала подновить лик исторического центра столицы Приморья уже в этом году
Константин МИХАЙЛОВ
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Некоторые фасады уже начали ремонтировать. Фото: администрация ВладивостокаНекоторые фасады уже начали ремонтировать. Фото: администрация Владивостока
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Фасады 13 исторических зданий Владивостока, наконец, получат ремонт в этом году. Их заново оштукатурят и покрасят.

— Впервые за много лет исторические здания во Владивостоке приводят в порядок. Многие из них давно ждали обновления. Все они являются частью богатой истории нашего города. Работы должны проводиться под строгим контролем, качественно и в срок, — сказал глава администрация Владивостока Олег Гуменюк.

Как сообщает мэрия краевого центра, на ряде объектов работы уже начались. Одно из зданий, где идет ремонт фасада, расположено по адресу Светланская, 76. Этот дом построен в 1910 году и входит в ансамбль жилых корпусов Сибирского флотского экипажа. Также начат ремонт фасадов двух домов, украшающих исторический центр столицы российского Дальнего Востока: Арсеньева, 9/13 и Посьетская, 48.

По заверению руководителя городского управления содержания жилищного фонда Григория Пейхвассера, все подрядчики, делающие ремонт, имеют опыт работы с историческими зданиями и памятниками культурного наследия.

Мэрия Владивостока начала ремонт фасадов исторических зданий.Видео: пресс-служба администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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