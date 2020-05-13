На Партизанском снова можно парковаться: мэрия Владивостока дает «добро»
Знаки «Парковка» и таблички дополнительной информации «Способ постановки транспортного средства на стоянку» появились на Партизанском проспекте Владивостока возле домов № 12а и 28. Как сообщает администрация краевого центра на своем сайте, оставить автомобиль можно на неограниченное время. На других участках проспекта остановка и стоянка будут, как и ранее запрещены.
Ограничения остановки транспортных средств по Партизанскому проспекту по направлению к «Инструментальному заводу» появились в прошлом году, когда мэрия применила на этом промежутке трассы новую схему движения. Однако горожане в социальных сетях не раз выражали недовольство невозможностью припарковать транспорт в этом районе.
Сейчас же городские власти пришли к выводу, что на дороге есть несколько мест, где возможно организовать парковку автотранспорта без помех для других участников дорожного движения.
Кроме уже названых домов, машины под управлением инвалидов, могут парковаться возле дома № 28а, где располагается многофункциональный центр МФЦ.
Парковку разрешили по просьбам горожан. Фото: администрация Владивостока
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ИСТОЧНИК KP.RU