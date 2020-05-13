Стало известно, когда в Приморье закончится учебный год

13 Май 2020 2020-05-13T08:44:18+03:00

В краевом правительстве рассказали о сроках окончания учебы для ребят разных возрастов

Изменить размер текста: A A

Неблагоприятная эпидобстановка из-за коронавируса в Приморье внесла изменения во многие сферы жизни, не стало исключением и образование. В краевом правительстве рассказали о сроках окончания учебного года 2020.

- Мы планируем поэтапное окончание учебного года. Согласно рекомендациям министерства образования Приморского края, для первых и восьмых классов учеба должна закончиться не позднее 20 мая. Учебный год для 9-10 классов завершится не позднее 29 мая, а для 11 классов — не позднее 5 июня, - отметила заместитель председателя правительства Приморья – министр краевого образования Наталья Бондаренко.

Досрочное завершение учебы должно помочь в подготовке к итоговой аттестации старшеклассников. Сейчас рассматривается вопрос о проведении консультаций для учеников 9-11 классов в частично очной форме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Точные сроки по окончанию учебного процесса устанавливают непосредственно сами образовательные учреждения. Даты, предложенные краевым министерством образования для завершения учебы — носят рекомендательный характер. Власти призывают прислушаться к рекомендациям, чтобы сохранить единое образовательное пространство в Приморье. Также по словам заместителя председателя краевого правительства, все сроки согласованы с министерством просвещения. Под эти даты уже подготовлена программа для работы со старшеклассниками, которых ждут выпускные экзамены.

Напомним, из-за эпидемии COVID-19 большинство школ региона перешли с апреля на дистанционное обучение. Вопрос о проведении ЕГЭ и ОГЭ сейчас на стадии рассмотрения.

ПО ТЕМЕ:

Как теперь «Учат в школе»: приморские дети поделились впечатлениями от дистанционки

Родители пьют успокоительное, школьники радуются свободе, но скучают по одноклассникам [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU