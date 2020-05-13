В Приморье станет на три с лишним миллиона деревьев больше

13 Май 2020 2020-05-13T08:37:32+03:00

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До наступления осенних холодов более 3 миллионов 100 тысяч саженцев планируется высадить в Приморье во время лесовосстановительных работ. В основном это саженцы корейского кедра из приморских питомников.

Как информирует краевое министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, нацпроект «Экология» предусматривает восстановление в регионе около 300 гектаров леса. Из них по плану более 10 тысяч гектаров восстановят арендаторы лесных участков, которые также принимают участие в проекте. Посадочные работы будут продолжаться до июня, затем специалисты возьмут тайм-аут до сентября. И далее высадка деревьев продлится уже до наступления холодов.

Как сообщает официальный сайт Приморского края, увеличение площади лесовосстановления — одна из задач регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

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ИСТОЧНИК KP.RU