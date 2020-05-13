Летние авиатуры на... Чукотку. Новый прямой рейс Владивосток — Анадырь

13 Май 2020 2020-05-13T09:13:27+03:00

Через пять часов вы можете быть в Анадыре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители двух дальневосточных регионов России станут чуть ближе друг к другу

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Международный аэропорт Владивосток сообщил об открытии с 22 мая прямого регулярного рейса по маршруту Владивосток — Анадырь. Рейсы будет осуществлять авиакомпания S7 Airlines на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo.

По информации пресс-службы аэропорта, полеты в солнечную столицу Чукотки будут выполняться по пятницам. Вылет из Владивостока в 07:05. Прилет в Анадырь в 14:10 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться в 15:25 и приземлятся в столице Приморья в 18:45. Общее время в полете составит чуть более пяти часов.

Сообщается, что благодаря удобному расписанию полетов, люди, летящие из Анадыря, смогут через Владивосток продолжить путешествие в другие города России, в том числе в Новосибирск, Якутск, Петропавловск-Камчатский.

Аэропорт Владивосток и авиакомпания S7 применяют усиленные меры безопасности и все необходимые мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

СПРАВКА:

Анадырь — административный, культурный и экономический центр Чукотского автономного округа. Расположен на берегу Анадырского залива Берингова моря. Население около 16000 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU