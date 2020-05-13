ДТП с элитным кроссовером и автобусом парализовало движение на Второй речке во Владивостоке

13 Май 2020 2020-05-13T09:50:37+03:00

Транспортные средства заняли две полосы на оживленной дороге [видео]

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Рядовое ДТП в районе улицы Русская во Владивостоке стало причиной транспортного затора. Автобус и немецкий кроссовер не смогли поделить проезд в направлении бородинской, в итоге в считанные минуты образовалась внушительная пробка.

Транспортные средства заняли две полосы, поэтому другим участникам дорожного движения приходиться объезжать аварийный участник по «встречке». Пробка на Русской наблюдается во всех направлениях. Автомобилистам стоит заранее продумать пути объезда.

В причинах аварии еще предстоит разобраться специалистам. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/778798" frameborder="0"></iframe> BMV и автобус столкнулись во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU