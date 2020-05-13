Горячая вода во Владивостоке будет до июня

13 Май 2020 2020-05-13T09:47:05+03:00

Горячую воду решили пока не отключать для удобства людей на самоизоляции Фото: Олег ЗОЛОТО

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Администрация Владивостока перенесла сроки проведения гидравлических работ на июнь. Еще вчера городские власти публиковали графики отключения горячего водоснабжения по районам, и вот сегодня, находящиеся в самоизоляции горожане, могут вздохнуть с облегчением. На некоторое время. О том, что планы изменились, сообщил сегодня, 13 мая, глава Владивостока Олег Гуменюк на совещании регионального оперативного штаба. Как утверждает сайт городской администрации, перенос гидравлических испытаний был сделан именно из-за заботы о комфорте людей, многие из которых вынуждены находится в своих квартирах целыми днями.

Сообщается, что в жилые дома, которые уже успели отключить в ходе первого этапа гидравлических испытаний, горячее водоснабжение вернется в ближайшее время.

В ходе первого этапа испытаний ГВС было отключено у части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная». Работы на этих участках завершатся в ранее указанный срок — к 18 мая.

Гидравлические испытания на Фадеевской теплотрассе перенесены на летние месяцы. Жителей Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2 и ограниченных от ГВС с 12 мая в связи с испытаниями на теплосетях, подключат к ГВС в ближайшее время.

Горячее водоснабжение уже должно вернуться в дома горожан по следующим адресам:

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1, 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;

Владикавказская: 1, 5;

Воропаева: 5, 33, 33а;

Горийская: 1, 4, 6, 6а;

Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12;

Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 14;

Ивановская: 6/4, 6а, 15, 17, 19, 28;

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Луговая: 21, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а;

Матросская 5-я: 21;

Матросская 7-я: 33а;

Можайская: 1б, 20, 22, 24;

Невельского: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 87;

Новоивановская: 3;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

Светланская: 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

Сочинская: 1, 3, 5, 7, 15;

Спиридонова: 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 34, 37, 42, 44;

Спортивная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8у, 9, 10;

Стрелковая: 16б, 46, 50;

Стрелковый: 22а;

Трудовых Резервов: 5, 7;

Тунгусская: 44, 46, 46а, 48, 50, 61, 63, 65, 69;

Фадеева: 31, 35;

Феодосийская: 46;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 13, 19, 21;

Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34/36, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46.

Если вы живете по одному из этих адресов и в вашем доме нет горячей воды, следует обратиться в свою управляющую компанию.

Новый график проведения гидравлических испытаний будет опубликован позже, сообщают энергетики.

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