На 0,2% снизилась минимальная ставка по «Доступной ипотеке» в Приморье

13 Май 2020 2020-05-13T10:24:35+03:00

Кредит на льготных условиях предназначен для молодых семей и работников социальной сферы

Изменить размер текста: A A

С 3,65% до 3,45% снизили величину минимальной ставки «Доступной ипотеки» в Приморье.

Как комментирует ситуацию Корпорация развития жилищного строительства, ставка зависит от нескольких факторов: первоначального взноса, суммы кредита, на каком рынке жилья приобретается квартира — первичном или вторичном.

— Сейчас при покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составит 3,45%, на вторичном рынке — 4,5%. Во Владивостокском городском округе максимальная сумма ипотеки — 6 миллионов рублей, в других муниципальных образованиях края — 5 миллионов рублей, — сообщили представители Корпорации.

СПРАВКА:

Льготный займ «Доступная ипотека» выдается работникам бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора, краевых учреждений, организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, научным сотрудникам, инвалидам или членам семей с детьми-инвалидами, семьям, у которых начиная с 1 января 2018 года родился первый ребенок, а также гражданам, имеющим право на получение денежных выплат (субсидий), сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней, участникам региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU