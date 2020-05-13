Подпорную стену с барельефами на остановке «Молодежная» во Владивостоке приведут в порядок

13 Май 2020 2020-05-13T10:56:07+03:00

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Начались ремонтные работы на остановке «Молодежная» во Владивостоке. Рабочие приводят в порядок известную подпорную стену, украшенную барельефами. Работа предстоит непростая, нужно будет демонтировать участки покрытия, которые пришли в негодность. Затем провести укрепление стены и зацементировать ее. А потом покрасить и вернуть на прежние места, хорошо знакомые горожанам барельефы, но уже в обновленном виде. Этим займутся уже художники.

— После завершения подрядчиками основных ремонтных работ, художники мастерской монументального искусства «Квадролампа» займутся восстановлением барельефов, — уточняют представители городского управления дорог и благоустройства.

Мэрия Владивостока сообщает, что ремонт подпорных стен во Владивостоке в этом году уже провели на Муравьева-Амурского, 5; Ватутина, 4; Тунгусской, 69. Сейчас ремонтируется опорная конструкция на Русской, 15. В планах приведение в порядок стен на Зои Космодемьянской, 7, Пологой, 63, Светланской, 207 и Светланской, 109.

Некоторые барельефы очень сильно пострадали. Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU