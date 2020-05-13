Ювелирный салон в Приморье опечатали на 15 суток

13 Май 2020 2020-05-13T11:23:13+03:00

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Судебные приставы в Кавалеровском районе Приморья опечатали помещение ювелирного салона, тем самым остановив его деятельность. Произошло это в соответствии с исполнительным документом, который выдал Кавалеровский районный суд.

Ранее владелец салона нарушил постановление главного государственного врача по Приморскому краю «О дополнительных мерах по профилактике коронавирусной инфекции». Предприниматель не организовал измерение температуры у своих работников, не обеспечил запас кожных антисептиков для обработки рук, а также у работника ломбарда отсутствовала справка, подтверждающая привлечение к выполнению трудовых обязанностей. Нарушения были обнаружены в ходе проверки, проведенной надзорными органами.

Теперь работа ювелирного салона прекращена на 15 суток. В течение этого времени будет проводиться проверка надлежащего исполнения требований исполнительного документа, сообщает сайт Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU