Минобраз Приморья отменил во всех школах края ОГЭ

13 Май 2020 2020-05-13T12:06:43+03:00

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В приморских школах отменили проведение основного государственного экзамена в 2020 году. Об этом жителей 13 мая оповестили в официальном инстаграм-аккаунте министерства образования. Представители власти также уточнили, что аттестация девятиклассников будет проведена по текущим оценкам.

Напомним, сегодня министр образования Приморья Наталья Бондаренко провела с журналистами брифинг. На тот момент вопрос с ОГЭ еще не был решенным, однако зампред правительства рассказала много интересного о других нововведениях в образовательной сфере: об отмене последнего звонка у одиннадцатиклассников, о датах окончания учебного года. Он, кстати, может пройти в несколько этапов - у каждого класса по-разному. Подробнее обо всем можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU