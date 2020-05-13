2020-05-13T14:38:45+03:00
Общество

Открытие купального сезона во Владивостоке 2020: когда откроют и какие правила будут действовать

Стало известно, когда в 2020 году может открыться купальный сезон
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Открытие купального сезона во Владивостоке в 2020 году уже не за горамиОткрытие купального сезона во Владивостоке в 2020 году уже не за горамиФото: Антон ПИКУС
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Стало известно, когда в 2020 году во Владивостоке могут открыть купальный сезон. Соответствующие рекомендации подготовило министерство ГО и ЧС по Приморскому краю.

Уже сейчас доподлинно известно, что открыть купальный сезон можно будет только после улучшения эпидемиологической обстановки в крае. Пока же до 31 мая включительно в Приморье продлится режим полной самоизоляции. В этот период посещения пляжей ограничено, нарушители понесут ответственность.

Спасатели также дали рекомендации по правилам поведения на воде. Следует помнить, что категорически запрещается купаться в водоемах с сильным течением и многочисленными водоворотами, около мостов, ледорезов. Также не стоит купаться одному, так как в случае беды оказать помощь будет некому. Если вы оказались в быстром течении, то лучше не бороться против него, иначе легко выбиться из сил и утонуть. Лучше всего, не нарушая дыхания, плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу

Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, соблюдайте все необходимые меры безопасности пребывания на водоемах и в местах отдыха. Выбирайте проверенные пляжи и места отдыха у воды, чтобы получить самые яркие эмоции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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