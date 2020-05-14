До +29 градусов: в Приморье намечается самый жаркий день месяца

14 Май 2020 2020-05-14T00:46:14+03:00

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На приморскую погоду 14 мая влияет поле повышенного давления. По прогнозам синоптиков портала "Примпогода, в крае без осадков. Ветер берет направления с юго-запада и юга, по скорости - преимущественно умеренный. Температура воздуха +10...+29 градусов.

Во Владивостоке на небе небольшая облачность. Осадков не ожидается. Умеренный юго-восточный ветер в течение дня будет усиливаться. Температура воздуха +15...+17 градусов, в пригороде до +23 градусов.

В Уссурийске, как и в приморской столице, незначительная облачность, без осадков. Ветер направляется с юга, по силе - умеренный. Температура воздуха 23...25 градусов выше ноля.

В Находке сегодня на небе отмечается небольшая облачность. По данным экспертов, осадков не ожидается. Умеренный ветер дует с юго-востока. Температура воздуха +18...+20 градусов со знаком "плюс".

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ИСТОЧНИК KP.RU