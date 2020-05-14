Центральную улицу Владивостока заблокировала фура

14 Май 2020 2020-05-14T01:14:07+03:00

В районе Дальзавода грузовой автомобиль врезался в здание

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В районе остановки "Дальзавод" во Владивостоке произошло ДТП. Главным его участником оказалась огромная фура. Судя по снимкам в социальных сетях, грузовой автомобиль врезался в дом, заблокировав транспортное движение. Центральная улица города - Светланская с самого утра 14 мая оказалась перекрыта.

Правоохранительные органы выясняют подробности аварии. По словам очевидцев, в 7:40 на месте все еще работали сотрудники полиции. Насколько серьезно пострадал водитель, пока достоверно неизвестно.

Жителям, торопящимся на работу, необходимо ехать в объезд. Движение перекрыто от ТЦ "Авангард" в сторону центра.

Редакция "КП-Владивосток" следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU