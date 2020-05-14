2020-05-14T02:02:18+03:00
Происшествия

Убийство в приморском городе: мужчину ударили топором по голове

Следственные органы уже задержали главного подозреваемого
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчину ударили топором по головеМужчину ударили топором по головеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На днях, а именно 12 мая, в одном из домов Дальнереченска был обнаружен труп 40-летнего мужчины. По всем признакам смерть была насильственной: на голове глубокие раны, повсюду кровь. Представители СУ СК незамедлительно возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - «Убийство».

На следующий же день правоохранители задержали первого подозреваемого. Это был 27-летний гражданский муж сестры убитого.

- Задержанный признался, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом своих знакомых. Поссорившись с братом жены, нанес тому несколько ударов топором по голове. От полученных ранений последний скончался, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Орудие убийства - топор, с места преступления уже изъяли. Свидетелей также допросили. Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения, в планах заключить его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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