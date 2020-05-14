ЕГЭ в Приморье перенесут на более поздние сроки

14 Май 2020 2020-05-14T02:31:18+03:00

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Сроки проведения ЕГЭ в Приморье, как и в других регионах России, с 8 июня перенесут на более поздний период. Информацию об этом 13 мая сообщил Министр просвещения Сергей Кравцов. В ближайшие дни Правительство РФ закрепит даты на законодательном уровне - числа пока что неизвестны.

Согласно нововведениям, одиннадцатиклассники, которые не планируют поступать в вузы, могут выдать аттестаты и вовсе без сдачи единого государственного экзамена. Оценки выставят по итогам года.

ЕГЭ – действенный механизм, который даёт реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в вузы, – заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, вчера также стало известно об отмене ОГЭ у девятиклассников. Информацию об этом региональным властям по видео-связи сообщил замминистр просвещения Виктор Басюк.

ИСТОЧНИК KP.RU