На 25% подешевели в Приморье патенты более чем на 30 видов бизнеса
Закон, снижающий стоимость патентов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности по ряду направлений, принят в Приморском крае 13 мая. Законопроект представил депутатам Законодательного Собрания зампред правительства региона Константин Шестаков.
— Мы проанализировали состояние экономики по направлениям деятельности, где можно работать по патенту (всего более 60 направлений) и подготовили предложения сократить стоимость патента на 25% для более чем 30 видов деятельности, и на 50% для трех видов деятельности. Всего в крае по этим направлениям работают около 2,7 тысячи ИП. Продолжаем мониторить ситуацию и, возможно, в дальнейшем подготовим дополнительные предложения, — сообщил Шестаков.
Он объяснил, что снижение стоимости патента вызвано снижением размера потенциально возможного годового дохода по ряду направлений деятельности предпринимателей, а доход сократился из-за кризиса, вызванного эпидемией. Новый закон направлен на снижение налоговой нагрузки на бизнес.
Закон депутаты приняли единогласно сразу в трех чтениях.
Стоимость патентов будет сокращена на 50% на направления:
— услуги общественного питания;
— услуги по уходу за больными людьми, присмотру за детьми;
— экскурсионные услуги.
В этот же день принят закон, снижающий ставку транспортного налога для отдельных отраслей на период 2019 года. Константин Шестаков назвал принятие данных мер «третьей волной» поддержки бизнеса.
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ИСТОЧНИК KP.RU