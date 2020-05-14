На 25% подешевели в Приморье патенты более чем на 30 видов бизнеса

14 Май 2020 2020-05-14T02:45:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Закон, снижающий стоимость патентов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности по ряду направлений, принят в Приморском крае 13 мая. Законопроект представил депутатам Законодательного Собрания зампред правительства региона Константин Шестаков.

— Мы проанализировали состояние экономики по направлениям деятельности, где можно работать по патенту (всего более 60 направлений) и подготовили предложения сократить стоимость патента на 25% для более чем 30 видов деятельности, и на 50% для трех видов деятельности. Всего в крае по этим направлениям работают около 2,7 тысячи ИП. Продолжаем мониторить ситуацию и, возможно, в дальнейшем подготовим дополнительные предложения, — сообщил Шестаков.

Он объяснил, что снижение стоимости патента вызвано снижением размера потенциально возможного годового дохода по ряду направлений деятельности предпринимателей, а доход сократился из-за кризиса, вызванного эпидемией. Новый закон направлен на снижение налоговой нагрузки на бизнес.

Закон депутаты приняли единогласно сразу в трех чтениях.

Стоимость патентов будет сокращена на 50% на направления:

— услуги общественного питания;

— услуги по уходу за больными людьми, присмотру за детьми;

— экскурсионные услуги.

В этот же день принят закон, снижающий ставку транспортного налога для отдельных отраслей на период 2019 года. Константин Шестаков назвал принятие данных мер «третьей волной» поддержки бизнеса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU