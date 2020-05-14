2020-05-14T02:45:01+03:00
Общество

На 25% подешевели в Приморье патенты более чем на 30 видов бизнеса

Власти края начали осуществление мер «третьей волны» поддержки предпринимательства в условиях кризиса, вызванного COVID-19
Константин МИХАЙЛОВ
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На внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края. Фото: сайт ведомстваНа внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края. Фото: сайт ведомства
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Закон, снижающий стоимость патентов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности по ряду направлений, принят в Приморском крае 13 мая. Законопроект представил депутатам Законодательного Собрания зампред правительства региона Константин Шестаков.

— Мы проанализировали состояние экономики по направлениям деятельности, где можно работать по патенту (всего более 60 направлений) и подготовили предложения сократить стоимость патента на 25% для более чем 30 видов деятельности, и на 50% для трех видов деятельности. Всего в крае по этим направлениям работают около 2,7 тысячи ИП. Продолжаем мониторить ситуацию и, возможно, в дальнейшем подготовим дополнительные предложения, — сообщил Шестаков.

Он объяснил, что снижение стоимости патента вызвано снижением размера потенциально возможного годового дохода по ряду направлений деятельности предпринимателей, а доход сократился из-за кризиса, вызванного эпидемией. Новый закон направлен на снижение налоговой нагрузки на бизнес.

Закон депутаты приняли единогласно сразу в трех чтениях.

Стоимость патентов будет сокращена на 50% на направления:

— услуги общественного питания;

— услуги по уходу за больными людьми, присмотру за детьми;

— экскурсионные услуги.

В этот же день принят закон, снижающий ставку транспортного налога для отдельных отраслей на период 2019 года. Константин Шестаков назвал принятие данных мер «третьей волной» поддержки бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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