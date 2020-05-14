Заключенные Приморья изготовят 5000 мусорных контейнеров для края

14 Май 2020 2020-05-14T03:45:16+03:00

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Руководители ГУФСИН Приморья и «Приморского экологического оператора» на рабочей встрече обсудили изготовление в учреждениях уголовно-исполнительной системы края контейнеров для твердых бытовых отходов. Более 5000 металлических конструкций, произведенных по специальному образцу в исправительных колониях №№ 20, 22, 27, 29, 33, 41, будут установлены на специальных площадках по всему Приморью.

Проект осуществляется в рамках сотрудничества ГУФСИН с государственными и коммерческими организациями, направленного на развитие производственного сектора УИС. Эта инициатива позволит трудоустроить большее количество осужденных, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

СПРАВКА:

КГУП «Приморский экологический оператор» (прежнее название организации «Спецзавод № 1») с января 2020 года занимается сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением бытового мусора в Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU