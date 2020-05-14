«КАЛИНА ДОМ» - продолжение «КАЛИНА МОЛ» - достроен во Владивостоке

14 Май 2020 2020-05-14T04:47:43+03:00

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Завершены работы в торговом центре «КАЛИНА ДОМ» во Владивостоке на улице Калинина. За 7 месяцев специалисты ОАО «ВентКомплекс» спроектировали и смонтировали все инженерные системы объекта, а также провели пусконаладочные работы, сообщила корпорация «Сабинжиниринг».

Торговый центр «КАЛИНА ДОМ», площадью 3600 квадратных метров, станет продолжением ТВК «КАЛИНА МОЛЛ» и объединен с ним надземными переходами.

Для создания микроклимата в здании смонтировано 75 внутренних и 8 наружных блоков системы кондиционирования. 800 квадратных метров воздуховодов обеспечивают вентиляцию и систему дымоудаления. Для системы автоматического пожаротушения провели полтора километра труб различного диаметра.

Скоро в новом здании начнется торговля мебелью, а также товарами для дома и ремонта.

В "КАЛИНА ДОМ" будут продавать мебель и товары для дома. Фото: корпорация "Сабинжиниринг"

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ИСТОЧНИК KP.RU