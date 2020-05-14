За организацию экстремистской деятельности жителю Приморья грозит срок

14 Май 2020 2020-05-14T05:25:40+03:00

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Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело против 49-летнего мужчины. Его обвиняют по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Как считает следствие, подозреваемый с марта 2018 по май 2020 года в разных местах Лесозаводского городского округа занимался организацией и проведением собраний религиозного объединения. Как было признано Верховного судом Российской Федерации, это объединение входило в структуру религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и было ликвидировано за осуществление экстремистской деятельности.

Во время обысков дома у фигуранта дела обнаружили средства связи, компьютеры, литературу экстремистского содержания, тетради и другие предметы, содержащие информацию о проводимой незаконной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU