2020-05-14T05:33:33+03:00
Общество

Дальневосточную ипотеку по ставке 1,7 % можно получить в Сбербанке

Акция продлится до 30 июня 2020 года
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Дальневосточную ипотеку по ставке 1,7 % можно получить в СбербанкеДальневосточную ипотеку по ставке 1,7 % можно получить в СбербанкеФото: pixabay.com
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Сбербанк запустил акцию по снижению ставки на ипотечные кредиты на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Таким образом, теперь в банке можно получить «Дальневосточную ипотеку» по сниженной ставке 1,7 %. Акция продлится до 30 июня 2020 года.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка.

Воспользоваться программой «Дальневосточная ипотека» могут семьи, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет, при следующих видах приобретения жилья:

· при покупке у юридического лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства и расположенного на территории ДФО;

· при покупке у юридического лица на первичном рынке жилья готового жилого помещения, расположенного на территории ДФО;

· при покупке у юридического или физического лица на вторичном рынке готового жилья или жилого помещения с земельным участком, расположенного на территории сельского поселения на территории ДФО;

· при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке и приобретении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории ДФО.

Также субсидированная программа доступна владельцам «дальневосточного гектара» без ограничений по возрасту для строительства на нём индивидуального жилого дома. Программа «Дальневосточная ипотека» будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

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