Приморские электрички меняют расписание

14 Май 2020 2020-05-14T06:01:17+03:00

«Экспресс Приморья» предупреждает о проведении ремонтных работ и изменениях в движении пригородных поездов

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Акционерное общество «Экспресс Приморья» сообщило, что в связи с проведением ремонтных работ будет изменено расписание электропоездов.

17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 мая:

№ 6461 «Владивосток — Партизанск» — по рабочим дням;

№ 6461/6460 «Владивосток — Тихоокеанская» — в субботу и воскресенье (в расписании от станции Владивосток — 07:25) от Шкотово и далее позже от расписания на 2 — 4 минуты;

№ 6479/6486 «Владивосток — м. Астафьева» (в расписании от станции Владивосток — 14:00) от Артем-3 и далее позже от расписания на 2 — 4 минуты;

№ 6401/6404 «Владивосток — Тихоокеанская» (в расписании от станции Владивосток — 18:30) от Шкотово и далее позже от расписания на 4 минуты;

№ 6403/6406 «Тихоокеанская — Владивосток» (в расписании от станции Тихоокеанская — 05:52) от Шкотово и далее позже от расписания на 3 минуты;

№ 6482 «Партизанск — Владивосток» — по рабочим дням (в расписании от станции Партизанск— 17:38) от Партизанска и далее позже от расписания на 2 — 7 минут;

№ 6459/6482 «Тихоокеанская — Владивосток» — в субботу и воскресенье (в расписании от станции Тихоокеанская — 16:15) от о. п. Кузнецово и далее позже от расписания на 4 — 7 минут;

17, 18, 19, 24, 25, 26 мая:

№ 6463/6464 «Партизанск — Владивосток» (в расписании от станции Партизанск — 13:32) от Шкотово и далее позже от расписания на 2 — 3 минуты.

18, 19, 20, 25, 26, 27 мая:

№ 6443/6444 «Артем-1 — Владивосток» (в расписании от станции Артем-1 — 06:15) от Артема-1 и далее позже от расписания на 7 минут.

18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 мая:

№ 6342 «Раздольное — Владивосток» (в расписании от станции Раздольное — 05:56) от Раздольного и далее позже от расписания на 17 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU