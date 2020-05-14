Заболевший COVID-19 сотрудник отправил на карантин три отдела опеки и попечительства во Владивостоке

14 Май 2020 2020-05-14T07:53:37+03:00

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Во Владивостоке остановили прием граждан три отдела опеки и попечительства. В территориальном отделе Ленинского района города зарегистрирован случай инфицирования коронавирусом, сообщила пресс-служба мэрии. Сейчас заболевший сотрудник находится на больничном и проходит курс лечения. Его коллеги отправились на карантин. Кроме них на карантин также ушли работники Первореченского и Фрунзенского района.

«Все специалисты, находившиеся в контакте с заболевшим, сдают необходимые тесты на COVID-19. Это сотрудники отдела опеки и попечительства по Ленинскому, а также Фрунзенскому и Первореченскому районам, так как осуществляют рабочую деятельность в одном кабинете. Предполагается, что сотрудники будут находиться на карантине 14 дней», — прокомментировали ситуацию специалисты.

Тем не менее работа ведомства продолжается и обращения, адресованные в отделы опеки и попечительства по Ленинскому, Фрунзенскому и Первореченскому районам, будут рассматриваться работниками Первомайского и Советского отделов. Телефон для справок: 232-84-94, 227-82-76.

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ИСТОЧНИК KP.RU