Очередь из автомата напугала молодую жительницу Владивостока

14 Май 2020 2020-05-14T08:22:29+03:00

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От 24-летней жительницы Владивостока в дежурную часть отдела полиции Первореченского района поступило сообщение о стрельбе из автомата во дворе дома № 36 на Военном шоссе. Наряд патрульно — постовой службы тут же был направлен на место происшествия.

Полицейские установили, что выстрелы производились из светозвукового охолощенного оружия. Его обнаружил на заднем сидении автомобиля местный житель, когда сидел в машине вместе с двумя своими приятелями. По его словам, он просто хотел проверить работает ли автомат и выстрелил в воздух.

Сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что приморец 1989 года рождения ранее уже привлекался к административной ответственности за хулиганские действия. Был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ. И хотя автомат оказался небоевым и никто не пострадал, мужчине за стрельбу из оружия в населенных пунктах грозит административный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Решение примет мировой суд, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

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ИСТОЧНИК KP.RU