Мошенники под видом чиновников вымогают у предприятий Приморья денег на борьбу с COVID-19

14 Май 2020 2020-05-14T08:42:33+03:00

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В Приморье появилась новая мошенническая схема. Неизвестные прикидываются правительственными чиновниками и вымогают у крупных предприятий деньги на борьбу с коронавирусом.

Не так давно мошенники разослали письма через электронную почту в адрес нескольких крупных предприятий Приморья. Представляясь заместителями председателя правительства региона, они просят оказать материальную поддержку в борьбе с коронавирусом.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя правительства Приморского края Дмитрий Мариза.

- Правительство Приморского края не направляло и не планирует направлять в адрес предпринимателей обращения с просьбой предоставить материальную поддержку в условиях эпидемии COVID-19. Средства на проведение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории края предусмотрены в региональном бюджете, а также направляются из федерального – заявленную правительством России помощь получаем в полном объеме. Имеющихся средств достаточно для приобретения медицинских препаратов, оборудования, средств индивидуальной защиты и других изделий, требующихся для борьбы с коронавирусом, - констатировал Дмитрий Мариза.

В случае получения подобных писем следует обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU