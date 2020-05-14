Приморец «откосил» от армии, но через два года был разоблачен

14 Май 2020 2020-05-14T08:48:55+03:00

Помимо дела об уклонении от службы, мужчина проходит по делу об использовании подложного документа

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25-летним жителем Приморского края заинтересовался Следственный комитет. Как считают следователи, мужчина уклонялся от призыва на военную службу. Еще 2 года назад, в июне, призывник принес в призывную комиссию военкомата фальшивые медицинские документы, благодаря чему был освобожден от призыва в вооруженные силы Российской Федерации.

Теперь против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от этой службы). Чуть ранее он же попал под расследование по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU