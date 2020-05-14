2020-05-14T08:48:55+03:00
Общество

Приморец «откосил» от армии, но через два года был разоблачен

Помимо дела об уклонении от службы, мужчина проходит по делу об использовании подложного документа
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Уклонение от военной службы является уголовным преступлениемУклонение от военной службы является уголовным преступлениемФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

25-летним жителем Приморского края заинтересовался Следственный комитет. Как считают следователи, мужчина уклонялся от призыва на военную службу. Еще 2 года назад, в июне, призывник принес в призывную комиссию военкомата фальшивые медицинские документы, благодаря чему был освобожден от призыва в вооруженные силы Российской Федерации.

Теперь против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от этой службы). Чуть ранее он же попал под расследование по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследование дела продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фальшивых денег в Приморье стало на треть меньше, чем в прошлом году
Госпиталь по лечению COVID-19 появится в Находке
Владивосток поставил очередной антирекорд самоизоляции
Приморец «откосил» от армии, но через два года был разоблачен
Мошенники под видом чиновников вымогают у предприятий Приморья денег на борьбу с COVID-19
Очередь из автомата напугала молодую жительницу Владивостока
Заболевший COVID-19 сотрудник отправил на карантин три отдела опеки и попечительства во Владивостоке
307 человек смогли победить коронавирус в Приморье, 12 – погибли
Пожары стали причиной прекращения работы аппаратов ИВЛ в Приморье
Самоизоляцию в Приморье кое-где скоро могут ослабить
Приморские электрички меняют расписание
Дальневосточную ипотеку по ставке 1,7 % можно получить в Сбербанке
За экстремистскую деятельность жителю Приморья грозит срок
«Калина дом» - продолжение «Калина молл» - достроен во Владивостоке
В Приморье увеличилось количество детей больных коронавирусом, самому младшему пациенту всего два месяца
Коронавирус отнял у жителей Владивостока еще один пляж и набережную
Заключенные Приморья изготовят 5000 мусорных контейнеров для края
На 25% подешевели в Приморье патенты более чем на 30 видов бизнеса