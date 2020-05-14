Владивосток поставил очередной антирекорд самоизоляции

14 Май 2020 2020-05-14T09:07:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 мая, Владивосток вновь побил собственный антирекорд по индексу самоизоляции.

По данным сервиса Яндекса, с 12:00 до 14:00 во Владивостоке индекс самоизоляции равен 1,1 балла. При этом к 15:00 ситуация стала немного лучше - 1,2 балла. Впрочем, жители других городов в Приморье также нарушают действующий режим. Так аналогичный реитинг в 1,1 балла был зафиксирован сегодня в Уссурийске в 12:00 и в 14:00, в Артеме в 13:00. В Арсеньеве минимальный индекс самоизоляции сегодня был отмечен на уровне в 1,2 балла в 14:00 и в 15:00, а в Находке, где недавно ужесточили режим, самоизоляция немного выше - 1,7 балла в 13:00.

Впрочем, жители других городов Дальнего Востока также продолжают нарушать режим самоизоляции. Так в Хабаровске в 13:00 был зафиксирован индекс на уровне 1,1 балла, в Благовещенске в 13:00 индекс составил 0,9 балла. Самые худшие показатели у Южно-Сахалинска, в 12:00 и в 14:00 здесь было зафиксировано 0,7 балла.

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что с 18 мая в регионе может начаться поэтапный выход из режима самоизоляции, но только в том случае, если жители края будут соблюдать режим самоизоляции и сопутствующие ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU