Госпиталь по лечению COVID-19 появится в Находке

14 Май 2020 2020-05-14T09:17:18+03:00

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Отдельный корпус на 60 коек для больных коронавирусом появится в Находке на базе противотуберкулезного диспансера. Такое решение принято по итогам поездки в Находкинский городской округ губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Глава региона проинспектировал медицинское учреждение, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

— К сожалению, в Находке увеличивается количество заболевших коронавирусом. Перевозить их в Уссурийск или другую больницу за 200 километров тяжело. Поэтому здесь будет открыто временное отделение, где людям предоставят необходимое лечение, — заявил Кожемяко.

Объявить об открытии госпиталя для людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» власти намерены 22 мая. В медучреждении, где будут проходить лечение пациенты со средней и тяжелой формами заболевания, планируется создать этаж под кислородные концентраторы, а также отдельный вход с «чистыми» и «грязными» зонами. Пока в отделении противотуберкулезного диспансера завершается ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU