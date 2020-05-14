2020-05-14T09:51:16+03:00
Общество

Фальшивых денег в Приморье стало на треть меньше, чем в прошлом году

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры
Константин МИХАЙЛОВ
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Остерегайтесь фальшивокОстерегайтесь фальшивокФото: Олег ЗОЛОТО
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В банковской системе Приморского края за период с января по март 2020 года выявлено 40 поддельных денежных знаков Банка России. Это на треть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщило Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации.

80% от общего числа подделок приходится на банкноты достоинством 5000 тысяч рублей. Значительно реже фальшивомонетчики подделывают денежные знаки других номиналов. С начала года в регионе обнаружено всего пять поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, одна купюра 2000 и две по 500 рублей.

Также были выявлены подделки валюты: восемь купюр номиналом 100 долларов США и одна номиналом 100 китайских юаней. В прошлом году поддельных банкнот иностранных государств было на пять штук больше.

- Современные банкноты сложно подделать, они имеют высокую степень защищенности. И наказание за изготовление и распространение поддельных билетов Банка России грозит серьезное — лишение свободы сроком до восьми лет, — прокомментировал ситуацию начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

Специалисты советуют, если вы сомневаетесь в подлинности банкноты, отнесите ее на экспертизу в любой коммерческий банк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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