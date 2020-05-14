2020-05-14T11:00:44+03:00
Общество

Медики Приморья вовремя получили все положенные доплаты за борьбу с COVID-19

Приморский край входит в число передовых регионов по выплатам медицинским работникам
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Медицинские работники - главные герои борьбы с пандемиейМедицинские работники - главные герои борьбы с пандемиейФото: Артем КИЛЬКИН
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Все доплаты, которые полагаются работникам здравоохранения Приморья за отработанное время в марте и апреле уже выплачены, сообщило краевое министерство здравоохранения. Таким образом, Приморский край оказался по России в числе «передовиков», чей уровень кассового исполнения очень высокий.

Напомним, дополнительные выплаты производятся врачам и работникам, оказывающим медицинскую помощь приморцам с выявленным коронавирусом и подозрением на него.

Как информирует минздрав Приморья, из федерального бюджета региону были сделаны два транша. Первый — 70,1 миллиона рублей на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявили коронавирус, и лицам из группы риска заражения. Второй транш — 82,8 миллиона рублей выделен на доплаты специалистам, которые находятся на «передовой» и непосредственно оказывают помощь COVID-пациентам.

— Деньги рассчитаны на несколько месяцев, ведь мы все понимаем, что эпидемия не закончится спустя 3-4 недели. Из первого и второго трансфертов за работу в апреле врачам «на руки» направлено 52,2 и 24,5 миллиона рублей соответственно. Их в полном объеме получили все врачи, работники больниц и скорых, которым эти доплаты положены. Следующая часть будет доведена до учреждений для оплаты особых условий труда в мае — выплаты ежемесячные, — уточнили представители министерства здравоохранения Приморья.

Так как первые федеральные средства поступили только в апреле, а приморские врачи борются с COVID-19 с марта, региональные власти также предусмотрели доплаты для врачей и медперсонала. За март и апрель местные медики деньги уже получили — общей суммой 111,7 миллиона рублей. В последующие месяцы, пока эпидемия не пойдет на спад, выплаты будут продолжены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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