Блокпост на въезде в Хасанский район Приморья заработал в полную силу

14 Май 2020 2020-05-14T19:36:25+03:00

Корреспондент «КП» пообщался с инспекторами ГИБДД, которые теперь разворачивают всех приезжих

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Хасанский район отгородился от приезжих. Районе села Кравцовка на трассе Раздольное – Хасан появился блокпост, где теперь останавливают весь проезжающий транспорт, кроме грузового, и проверяют документы. Если кто-то едет просто отдохнуть к морю или на базу отдыха, нарушая режим самоизоляции, рискует нарваться на штраф.

Блокпост выглядит как два бетонных блока, перекрывающих полосу для движения в сторону Хасана. Здесь стоит наряд из районной ГИБДД. Останавливают только тех, кто едет в район. На выезд никого не трогают, все внимание тем, кто въезжает.

- Мы не пропускаем людей, которые не работают. Вы знаете, если сейчас осуществляешь деятельность, то должна быть справочка, с печатью организации или ИП. О том, что оказываешь какие-то услуги. Пропускаем тех людей, которые имеют на территории земельные участки, недвижимость, - рассказывает инспектор.

По его словам, люди с пониманием относятся к новой мере, даже когда им запрещают ехать дальше.

- Правильная мера. Пока спокойно реагируют. Разворачиваются и уезжают, - говорит полицейский. При этом людей пока не штрафуют, просто предупреждают.

Останавливают всех, кто едет в Хасанский районФото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Мера введена до 31 мая включительно.

Напомним, Хасанский район – самое южное муниципальное образование Приморья с огромным количеством пляжей и баз отдыха. Ежегодно десятки тысяч туристов приезжает на отдых а Андреевку, Витязь, Безверхово, Славянку, Рязановку и другие популярные населенные пункты ради чистого и теплого моря и живописной природы.

Тем временем, в приморье коронавирусом заразилось уже больше тысячи человек. Официально – 12 погибших. В Хасанском районе 9 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU