2020-05-15T02:49:52+03:00
Общество

Защита дипломов и экзамены в ДВФУ пройдут в онлайн-режиме

«Удаленка» для приморских студентов продолжается и теперь перенеслась на самые важные учебные испытания
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: страница ДВФУ в FacebookФото: страница ДВФУ в Facebook
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В Дальневосточном федеральном университете в этом году экзаменационная сессия, государственные экзамены (ГОСы), а также защита дипломных и курсовых работ пройдут в режиме онлайн. Об этом появилось сообщение на странице ДВФУ в Facebook. Решение принято в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 8 мая, а причиной, как известно, послужила ситуация с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Сообщается, что ежегодная проверка знаний студентов на этот раз пройдет дистанционно в среде Microsoft Teams c помощью онлайн-сервиса прокторинга «Examus». Университет обещает обеспечить студентам возможность комфортно сдать государственные экзамены в кампусе и предоставит для этого оборудованные аудитории. Молодые люди могут не беспокоиться о том, что вместо ответов по специальности им придется разбираться с незнакомой компьютерной программой: всем студентам, сдающим ГОСы, ДВФУ даст возможность протестировать систему. Соответствующие инструкции и разъяснения в ближайшее время будут опубликованы во всех официальных источниках университета.

Если же у кого-то нет возможности добраться до кампуса ДВФУ, он может по заявлению сдать экзамен из другого места. Но тогда студенту придется самостоятельно обеспечивать все необходимые технические требования к оборудованию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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