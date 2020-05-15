2020-05-15T03:59:20+03:00
Общество

Получить статус «социальное предприятие», а затем поддержку своего бизнеса смогут предприниматели Приморья

В регионе впервые формируется Единый реестр социальных предпринимателей
Константин МИХАЙЛОВ
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Единый реестр социальных предпринимателей создается в ПриморьеЕдиный реестр социальных предпринимателей создается в Приморье
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В Приморском крае до 15 июня продлили прием заявок от предпринимателей для получения статуса «социальное предприятие». В Единый реестр социальных предпринимателей войдут представители бизнеса в сфере социальной адаптации, поддержки материнства и детства, культуры, образования и других направлений, чья деятельность направлена на решение социальных проблем общества, а также предоставляющие рабочие места выпускникам детских домов, людям с ограниченными возможностями, многодетным, одиноким родителям и другим уязвимым слоям населения.

Внесение в реестр даст компаниям возможность претендовать на различные меры поддержки. С начала года поступило 61 заявление и 23 компании края уже занесены в реестр.

— Это первый опыт формирования реестра социальных предпринимателей в Приморье. Бизнес порой все еще относится с недоверием к таким инициативам государства. Но это работающий механизм, который позволит создать адресные механизмы поддержки бизнеса и ежедневно решает важные социальные проблемы, — сообщила министр экономического развития региона Наталья Набойченко.

Решение о включении в реестр будет приниматься на заседании специальной комиссии. Результаты станут известны в июле.

Направить полный пакет документов можно:

— почтовым отправлением в министерство экономического развития Приморского края по адресу: Владивосток, улица Светланская, 22, телефон: 8 (423) 220-92-34;

— по почте или лично в Центр инноваций социальной сферы (центр «Мой бизнес») по адресу: Владивосток, улица Тигровая, 7, офис 603, телефон: 8 (423) 279-59-09;

— на электронную почту: cisspk@cpp25.ru, параллельно дослав оригинал пакета документов по почте (заявки без досылки оригиналов рассматриваться не будут).

Консультацию и дополнительную информацию можно уточнить у специалистов Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Фото: портал МСП Приморского края

Фото: портал МСП Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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