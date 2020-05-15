2020-05-15T06:22:00+03:00
Общество

Коронавирусу не пройти через призывную комиссию в Приморье

Все призывники на военную службу в этом году в обязательном порядке пройдут тестирование на СOVID-19
Никита СЕРГЕЕВ
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Призывные комиссии в Приморье будут работать в особых условияхПризывные комиссии в Приморье будут работать в особых условияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году в Приморье весенний призыв на военную службу проходит в нестандартных условиях. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и краевое министерство здравоохранения направили для участия в работе призывных комиссий 250 медицинских специалистов.

— Все мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса в каждом из 23 военкоматов в муниципалитетах и на краевом пункте, в настоящее время соблюдаются неукоснительно, — заявил заместитель председателя правительства Приморья Дмитрий Мариза.

Сейчас призывники и другие посетители военкоматов попадают внутрь здания через разные входы. Причем на входе в призывные пункты обеспечен барьерный медицинский контроль: молодым людям обязательно бесконтактно измеряют температуру, дезинфицируют обувь, обрабатывают руки антисептиком. В пунктах введен масочно-перчаточный режим. В помещениях нанесена разметка для соблюдения «социальной дистанции».

— При прибытии на сборный пункт Приморского края каждый призывник будет проходить тестирование на выявление вируса СOVID-19, — сообщил военный комиссар Приморского края Николай Тригубко.

Он также напомнил, что с 1 апреля в регионах начали работу прямые телефонные линии. Их номера можно найти на официальном сайте Минобороны России в разделе «Призывникам». А с 14 мая открыта прямая линия Генштаба по вопросам весеннего призыва. Звонки принимают по телефонам: 8 (495) 498-96-96 (либо 97, 98) по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 по московскому времени.

По словам военного комиссара, отправка призывников в войска начнется не ранее 20 мая. Новобранцы могут быть направлены для прохождения военной службы в любой российской субъект, но большинство приморцев будут служить в войсках Восточного военного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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