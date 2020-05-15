2020-05-15T06:51:21+03:00
Общество

Машина скорой помощи стала участницей столкновения на улицах Уссурийска

Кто виноват в ДТП, предстоит разобраться Госавтоинспекции
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу УссурийскуФото: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску
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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи произошло минувшей ночью на улице Воровского в Уссурийске. На регулируемом перекрестке столкнулись легковой автомобиль Honda Airwave и машина скорой помощи марки «Луидор», которая двигалась с включенной сиреной.

На место ДТП прибыла еще одна машина скорой помощи, для того чтобы помочь пострадавшим в столкновении. 39-летняя женщина, управлявшая легковушкой, и ее пассажир, 54-летний мужчина, получили ушибы грудной клетки. О пострадавших среди бригады медиков не сообщается. Пациентов, по счастью, в момент происшествия в салоне скорой помощи не было.

Стаж за рулем водителя спецмашины — 30 лет. В этом году мужчина к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту автоаварии Госавтоинспекция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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