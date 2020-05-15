Ограничения, связанные с COVID-19, в Приморье не только сохранятся, но и усилятся

15 Май 2020 2020-05-15T07:36:44+03:00

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Ситуация в Приморье не позволяет снимать ограничения по коронавирусу. Такой вывод был сделан на очередном заседании оперативного штаба сегодня, 15 мая.

— Приморский край занимает 57-е место в России по заболеваемости среди регионов, однако снижения не наблюдается, идет рост заболеваемости, поэтому снятия ограничений пока невозможно, — доложила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Губернатор края Олег Кожемяко подтвердил, что по-прежнему сохраняются все ограничения, более того в преддверии выходных дней меры противодействия распространению COVID-19 необходимо даже усилить.

— Пока не можем добиться снижения заболеваемости, поэтому в ближайшие дни необходимо переломить ситуацию, выйти на показатели, когда сможем поэтапно возвращать экономику к нормальной жизни. Следует максимально усилить работу по соблюдению всех санитарных требований, — заявил губернатор.

Наибольшее количество нарушений выявлено на общественном транспорте, предприятиях социально-бытового обслуживания, в магазинах.

— Особое внимание нужно уделить местам массового посещения — паркам, скверам, пляжам — они должны быть закрыты, людей там быть не должно, — обратился глава региона к руководителям муниципалитетов и профильных ведомств.

За минувшие сутки 38 административных комиссий вместе с полицией, МЧС, Росгвардией и Роспотребнадзором составили 258 протоколов о нарушениях по статье 20.6.1. КоАП. В суде рассмотрено уже 82 дела по нарушениям эпидтребований.

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ИСТОЧНИК KP.RU