Ограничения, связанные с COVID-19, в Приморье не только сохранятся, но и усилятся
Ситуация в Приморье не позволяет снимать ограничения по коронавирусу. Такой вывод был сделан на очередном заседании оперативного штаба сегодня, 15 мая.
— Приморский край занимает 57-е место в России по заболеваемости среди регионов, однако снижения не наблюдается, идет рост заболеваемости, поэтому снятия ограничений пока невозможно, — доложила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.
Губернатор края Олег Кожемяко подтвердил, что по-прежнему сохраняются все ограничения, более того в преддверии выходных дней меры противодействия распространению COVID-19 необходимо даже усилить.
— Пока не можем добиться снижения заболеваемости, поэтому в ближайшие дни необходимо переломить ситуацию, выйти на показатели, когда сможем поэтапно возвращать экономику к нормальной жизни. Следует максимально усилить работу по соблюдению всех санитарных требований, — заявил губернатор.
Наибольшее количество нарушений выявлено на общественном транспорте, предприятиях социально-бытового обслуживания, в магазинах.
— Особое внимание нужно уделить местам массового посещения — паркам, скверам, пляжам — они должны быть закрыты, людей там быть не должно, — обратился глава региона к руководителям муниципалитетов и профильных ведомств.
За минувшие сутки 38 административных комиссий вместе с полицией, МЧС, Росгвардией и Роспотребнадзором составили 258 протоколов о нарушениях по статье 20.6.1. КоАП. В суде рассмотрено уже 82 дела по нарушениям эпидтребований.
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ИСТОЧНИК KP.RU