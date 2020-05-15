2020-05-15T08:28:09+03:00
Общество

Очередной светофор во Владивостоке пал жертвой рассеянного водителя

Человек за рулем даже не заметил, как снес конструкцию
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу ВладивостокуФото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку
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Ночью во Владивостоке в районе дома № 119 на Океанском проспекте водитель грузовика Volvo, двигаясь в направлении улицы Некрасовской, зацепил машиной светофор и скрылся с места происшествия.

Однако Госавтоинспекции установила личность водителя и задержала 21-летнего нарушителя. Как утверждает сам водитель грузовика, он не заметил, что повредил светофор, поэтому и продолжил движение по маршруту.

Невнимательного шофера привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). К тому же составлен административный материал по части 1 статьи 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений).

Надо отметить, что подобные случаи со светофорами в столице российского Дальнего Востока не редкость.

Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

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ИСТОЧНИК KP.RU

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