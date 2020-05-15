Приморская "Шамбала" должна начать работу в июне

15 Май 2020 2020-05-15T09:18:14+03:00

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Второе казино интегрированного развлекательного курорта «Приморье» — «Шамбала» собираются открыть в июле этого года. На выездном совещании по строительству развлекательного комплекса в бухте Муравьиная представитель компании «Шамбала» Дмитрий Писаренко рассказал, что стройка завершена полностью и уже ведется финишная отделка.

— В ближайшее время планируем начинать монтаж мебели, барных стоек, экранов телевизоров. В среднем количество персонала, задействованного в работе, — от 250 до 400 человек. Есть залы, где финишная отделка уже выполнена. Планируем через неделю завозить в него оборудование и производить наладку, — сообщил Писаренко.

Из-за эпидемии пришлось искать альтернативную замену некоторым материалам и задержались некоторые поставки оборудования, но это, по словам представителя компании, не повлияет на срок сдачи объекта.

Зампред правительства Приморья Константин Шестаков сообщил о планах краевых властей к 20 июня наладить водоснабжение, водоотведение, электрические сети и достроить автодорогу к объекту. Корпорация развития Приморского края, как девелопер проекта и арендатор территории отвечает за сопровождение работы инвестора и подведение необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры.

— Корпорация занимается перспективными проектами региона, которые положительно повлияют на уровень жизни местного населения. Туристический курорт является одним из таких проектов. Для региона это привлечение более 100 миллиардов рублей в экономику региона, создание рабочих мест, интересная работа для молодежи в туристической сфере, а также значительные налоговые поступления в бюджет, — отметила генеральный директор корпорации Ольга Сун-жаю.

После запуска первой очереди проекта «Шамбала» начнется строительство второй очереди. Всего на территории игорной зоны «Приморье» планируется открытие 12 гостиничных комплексов с казино.

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ИСТОЧНИК KP.RU