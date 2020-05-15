Помидоры в Приморье подорожали на 20%, а бензин подешевел на 0,3%

15 Май 2020 2020-05-15T09:59:29+03:00

Цены в Приморье растут быстрее чем обычно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Приморское статистическое ведомство обрисовало ситуацию, сложившуюся в апреле, на рынке потребительских цен края.

Цены на плодоовощную продукцию в апреле по сравнению с мартом выросли на 9%. Причина в нестабильной ситуации с пропускным режимом на границе с КНР и, соответственно, перебои в снабжении рынка овощами. Свежие помидоры и огурцы — подорожали на 15-21%. Фрукты и овощи: яблоки, картофель, свекла, капуста свежая, бананы, морковь поднялись в цене от 2 до 9%. Ажиотажный спрос на лимоны, вызванный пандемией, привел к росту цен на них в 2,8 раза.

Быстрее, чем обычно дорожали бакалейные товары повышенного спроса. Цены на соль, муку и сахар выросли на 3%, 5% и 9%, соответственно. В группе макаронно-крупяных изделий увеличилась стоимость риса, макаронных изделий и овсяных хлопьев «Геркулес» — 4-5%.

Дороже стали майонез, кальмары, чай черный байховый, яйца куриные, национальные сыры и брынза на 2-3%, рыбные консервы с маслом — на 6%, печень говяжья — на 11%.

На 1% возросли цены на алкогольные напитки. На 1,7% они стали дороже в сфере общественного питания.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров продолжали дорожать медицинские товары и медикаменты на 4-5%. Медицинские и ветеринарные услуги стали обходиться дороже на 0.6-1%.

Опережающими темпами росли цены на отдельные виды электротоваров, бытовых приборов, персональных компьютеров и средств связи. На 4% возросли цены на спички.

Снизилась стоимость проезда в купейных вагонах скорого фирменного и нефирменного поезда дальнего следования на 1% и 8%. На 0,8% подешевели услуги такси. Стали дешевле дизельное топливо и бензин на 0,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU