В реки Приморья выпустили 5 миллионов мальков кеты

15 Май 2020 2020-05-15T12:37:32+03:00

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В Хасанском районе в реки Барабашевка, Рязановка и Пойма выпущено около 5 миллионов мальков кеты, ценного вида лососевых.

Икру на Барабашевском рыбоводном заводе заложили еще в середине сентября, а мальки появились к концу года. Они жили в проточной воде, температура бассейнов рыбзавода приближена к природной – 3-6 градусов. Когда малькам исполнилось полгода, их отправили в естественную среду: часть – через каналы бассейнов, часть – напрямую в реку.

Мальков по заказу судостроительного комплекса «Звезда» вырастили рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод». В прошлом году между ними был подписан очередной семилетний договор, согласно которому запланирован поэтапный выпуск рыбной молоди общим количеством 184 миллиона штук. Из них 5,5 миллионов мальков были выпущены в реки Приморского края в прошлом году, в этом году – 13,5 миллионов всего.

По мнению специалистов рыбзаводов, такие меры позволят существенно увеличить популяцию кеты в Приморском крае и Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

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ИСТОЧНИК KP.RU