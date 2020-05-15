2020-05-15T12:37:32+03:00
Общество

В реки Приморья выпустили 5 миллионов мальков кеты

В естественную среду они отправились в возрасте полугода
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Мальков выпустили в реки Хасанского района. Фото: АО "ДЦСС"Мальков выпустили в реки Хасанского района. Фото: АО "ДЦСС"
Изменить размер текста:

В Хасанском районе в реки Барабашевка, Рязановка и Пойма выпущено около 5 миллионов мальков кеты, ценного вида лососевых.

Икру на Барабашевском рыбоводном заводе заложили еще в середине сентября, а мальки появились к концу года. Они жили в проточной воде, температура бассейнов рыбзавода приближена к природной – 3-6 градусов. Когда малькам исполнилось полгода, их отправили в естественную среду: часть – через каналы бассейнов, часть – напрямую в реку.

Мальков по заказу судостроительного комплекса «Звезда» вырастили рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод». В прошлом году между ними был подписан очередной семилетний договор, согласно которому запланирован поэтапный выпуск рыбной молоди общим количеством 184 миллиона штук. Из них 5,5 миллионов мальков были выпущены в реки Приморского края в прошлом году, в этом году – 13,5 миллионов всего.

По мнению специалистов рыбзаводов, такие меры позволят существенно увеличить популяцию кеты в Приморском крае и Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Пивень избран главой Арсеньева
Навигация открыта: приморцам наконец-то разрешили выйти в море
В реки Приморья выпустили 5 миллионов мальков кеты
Чужие здесь не ходят: Ханкайский район Приморья запретили посещать неместным жителям
Помидоры в Приморье подорожали на 20%, а бензин подешевел на 0,3%
Приморская "Шамбала" должна начать работу в июне
Очередной светофор во Владивостоке пал жертвой рассеянного водителя
Ограничения, связанные с COVID-19, в Приморье не только сохранятся, но и усилятся
Машина скорой помощи стала участницей столкновения на улицах Уссурийска
Коронавирусу не пройти через призывную комиссию в Приморье
Русская Рыбопромышленная Компания помогает больницам Приморского края бороться с коронавирусом
Получить статус «социальное предприятие», а затем поддержку своего бизнеса смогут предприниматели Приморья
Защита дипломов и экзамены в ДВФУ пройдут в онлайн-режиме