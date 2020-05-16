Красотку с голубыми глазами разыскивают в Приморье
Волонтеры и полиция разыскивают в Приморье 17-летнюю Ольгу Барабошкину, которая ушла из дома в Артеме три дня назад. До настоящего момента местонахождение подростка с довольно яркой внешностью — неизвестно.
Девушка покинула дом №29 на улице Уссурийская 13 мая около 19:30. На вид красотке 17-20 лет. Рост Ольги 162 сантиметра, глаза голубые, волосы светло-русые до плеч, тип внешности европейский.
В момент исчезновения она была одета в белую рубашку, укороченные джинсы с аппликацией в виде солнца на левой штанине, а также кроссовки черного цвета. С собой была серая сумка.
Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, нужно позвонить по телефонам: 8 (4233)74-72-47, 74-72-01 – ОМВД России по городу Артем или 102 – полиция.
Подключиться к поискам девушки или передать информацию о ней можно также по номерам: 8 914 721 22 32, 8 994 004-41-46 – волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com
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ИСТОЧНИК KP.RU