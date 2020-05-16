Суббота во Владивостоке началась с кульбита авто, машина вылетела на тротуар

16 Май 2020 2020-05-16T06:39:10+03:00

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Первый выходной в приморской столице начался с серьезного ДТП. Авария случилась на спуске с Баляева к Луговой. По словам очевидцев, машина буквально вылетела на тротуар, и перевернулась на крышу, приземлившись у рекламного щита. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779441" frameborder="0"></iframe> Серьезное ДТП произошло во Владивостоке.Видео: dps_vl

В причинах ДТП еще предстоит разобраться полицейским, которые работают на месте ЧП. Не исключено, что авария произошла из-за превышения скорости. Дорожную обстановку 16 мая ухудшил прошедший во Владивостоке дождь. Вернуть автомобиль в привычное положение помогла тяжелая техника.

Машину подняли с помощью эвакуатора. Фото: dpskontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU