2020-05-16T06:39:10+03:00
Происшествия

Суббота во Владивостоке началась с кульбита авто, машина вылетела на тротуар

Серьезное ДТП случилось на спуске с Баляева к Луговой [фото, видео]
Ярослав ЮРИН
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Во Владивостоке автомобиль вылетел на тротуарВо Владивостоке автомобиль вылетел на тротуарФото: dps_vl
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Первый выходной в приморской столице начался с серьезного ДТП. Авария случилась на спуске с Баляева к Луговой. По словам очевидцев, машина буквально вылетела на тротуар, и перевернулась на крышу, приземлившись у рекламного щита. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке.Видео: dps_vl

В причинах ДТП еще предстоит разобраться полицейским, которые работают на месте ЧП. Не исключено, что авария произошла из-за превышения скорости. Дорожную обстановку 16 мая ухудшил прошедший во Владивостоке дождь. Вернуть автомобиль в привычное положение помогла тяжелая техника.

Машину подняли с помощью эвакуатора. Фото: dpskontrol125rus

Машину подняли с помощью эвакуатора. Фото: dpskontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU

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