2020-05-16T07:25:13+03:00
Общество

Медики не успевают лечить: число выздоровевших в Приморье за сутки вдвое меньше, чем заболевших

Из инфекционных госпиталей выписали всего 39 пациентов
Ярослав ЮРИН
Поделиться:
Число больных коронавирусом в Приморье существенно превышает количество выздоровевшихЧисло больных коронавирусом в Приморье существенно превышает количество выздоровевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от COVID-19 за сутки пополнили 39 человек, казалось бы хороший показатель, но статистика не особо радует. Стало известно о 87 новых случаях заражения, прирост за сутки составил 6%. Общие показатели с начала эпидемии таковы: инфекция подтвердилась у 1197 человек, с заболеванием справились 389 пациентов, 12 приморцев погибли.

Специалисты уверены, что резкий скачок заболеваемости в регионе случился из-за нарушения санитарных норм и режима самоизоляции во время майских праздников. За безответственное поведение приморцев, приходиться расплачиваться медикам, которые буквально сутками находятся на передовой линии по борьбе с заболеванием.

Краевые власти отмечают, что в Приморье продолжаются рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции, которые рискуют не только своей жизнью, но и здоровьем окружающих. На карантин уже закрыта Находка, Хасанский и Ханкайский районы. Въезды к излюбленным местам отдыха приморцев пришлось перегородить бетонными блоками., ведь по-хорошему большинство не понимает.

ПО ТЕМЕ:

Опасность несет общественный транспорт: губернатор Приморья рассказал о резком скачке заболеваемости COVID-19

За сутки в крае выявлено 87 новых случаев, Олег Кожемяко выступил с важным заявлением [видео]

В Приморье поймали с поличным больше 5 тысяч нарушителей режима самоизоляции

Около 500 из них уже поплатились за свои прогулки (подробнее...)

ОМОН, блоки и пробки: жители закрытой Находки рассказали о первом дне карантина

Пропускные посты появились на въездах в городской округ. Объясняем, какие необходимы документы для передвижения [фото, видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медики не успевают лечить: число выздоровевших в Приморье за сутки вдвое меньше, чем заболевших
Суббота во Владивостоке началась с кульбита авто, машина вылетела на тротуар
Красотку с голубыми глазами разыскивают в Приморье
Владимир Пивень избран главой Арсеньева
Навигация открыта: приморцам наконец-то разрешили выйти в море
В реки Приморья выпустили 5 миллионов мальков кеты
Чужие здесь не ходят: Ханкайский район Приморья запретили посещать неместным жителям
Помидоры в Приморье подорожали на 20%, а бензин подешевел на 0,3%
Приморская "Шамбала" должна начать работу в июне
Очередной светофор во Владивостоке пал жертвой рассеянного водителя
Ограничения, связанные с COVID-19, в Приморье не только сохранятся, но и усилятся
Машина скорой помощи стала участницей столкновения на улицах Уссурийска
Коронавирусу не пройти через призывную комиссию в Приморье
Русская Рыбопромышленная Компания помогает больницам Приморского края бороться с коронавирусом
Получить статус «социальное предприятие», а затем поддержку своего бизнеса смогут предприниматели Приморья
Защита дипломов и экзамены в ДВФУ пройдут в онлайн-режиме