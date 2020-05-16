Медики не успевают лечить: число выздоровевших в Приморье за сутки вдвое меньше, чем заболевших

16 Май 2020 2020-05-16T07:25:13+03:00

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Число выздоровевших от COVID-19 за сутки пополнили 39 человек, казалось бы хороший показатель, но статистика не особо радует. Стало известно о 87 новых случаях заражения, прирост за сутки составил 6%. Общие показатели с начала эпидемии таковы: инфекция подтвердилась у 1197 человек, с заболеванием справились 389 пациентов, 12 приморцев погибли.

Специалисты уверены, что резкий скачок заболеваемости в регионе случился из-за нарушения санитарных норм и режима самоизоляции во время майских праздников. За безответственное поведение приморцев, приходиться расплачиваться медикам, которые буквально сутками находятся на передовой линии по борьбе с заболеванием.

Краевые власти отмечают, что в Приморье продолжаются рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции, которые рискуют не только своей жизнью, но и здоровьем окружающих. На карантин уже закрыта Находка, Хасанский и Ханкайский районы. Въезды к излюбленным местам отдыха приморцев пришлось перегородить бетонными блоками., ведь по-хорошему большинство не понимает.

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ИСТОЧНИК KP.RU