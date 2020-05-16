Во Владивостоке на пенсионера напали в лифте, преступление попало на видео

16 Май 2020 2020-05-16T10:31:25+03:00

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Во Владивостоке двое молодых мужчин совершали дерзкие нападения на пожилых людей. Пенсионеров грабили прямо в подъездах, когда пожилые люди забирали почту или ехали в лифте. Момент одного из преступлений попал на камеру видеонаблюдения. Полицейским удалось найти нападавших. Теперь им грозит внушительный тюремный срок.

73-летний житель Ленинского района Владивостока лишился денег и социальных карт, когда на него напал неизвестный в подъезде дома на Горийской. Нападавший ударил пожилого человека по голове, после чего выхватил барсетку и скрылся.

Похожее происшествие случилось и в Первореченском районе города. Неизвестный парень зашел в лифт вместе с другим пенсионером. Когда двери закрылись, злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет и угрожая оппоненту, забрал у него кошелек. Мужчина попытался противостоять нападавшему, но лишь усугубил свое положение, получив после словесной перепалки удар в лицо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779452" frameborder="0"></iframe> Пожилого мужчину ограбили в лифте.Видео: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Задержать подозреваемых в преступлениях удалось сотрудникам уголовного розыска. Нападавшими оказались 23-летний и 27-летний уроженцы Красноармейского района Приморья. В полицейском участке парни сознались в содеянном, один из них также рассказал о подобном преступлении.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, сейчас злоумышленники находятся под стражей. Полицейские проверяют их причастность к похожим нападениям. Пострадавшим от рук гастролирующей парочки, необходимо обратиться в полицию. За грабежи и разбой парням грозит от 6 до 12 лет тюрьмы, в зависимости от роли каждого.

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ИСТОЧНИК KP.RU