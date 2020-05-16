2020-05-16T09:13:44+03:00
Общество

На улице Русской во Владивостоке вырубили старую тополиную аллею

Под сруб попали больше 80 тополей, на их месте вскоре появится в три раза больше деревьев [фото]
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке вырубили старые тополяВо Владивостоке вырубили старые тополяФото: Сергей БАЛАНОВ
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В редакцию «Комсомолки» поступило несколько звонков от жителей улицы Русской во Владивостоке, которых озадачила повсеместная вырубка тополей. Спешим успокоить читателей, старые деревья выкорчевывают в мирных целях. Согласно проекту мэрии Владивостока по озеленению города, на их месте вскоре появится в три раза больше тополей и кустарников.

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» уже закончили вырубку на Русской, теперь выкорчевывают оставшиеся тополя. Всего пришлось убрать 81 тополь. По словам специалистов, деревья уже старые, стволы трухлявые, поэтому находиться вблизи них в дальнейшем было бы небезопасно.

– Взамен будет высажено 250 тополей и около 1500 кустарников, виды которых еще определяются, – поделились в пресс-службе администрации Владивостока.

Специалисты выкорчевывают деревья на Русской Фото: Сергей БАЛАНОВ

Специалисты выкорчевывают деревья на РусскойФото: Сергей БАЛАНОВ

Стоит отметить, что согласно масштабной программе по озеленению города, в приморской столице планируется высадить в этом году 25000 деревьев и кустарников, а также 400 тысяч однолетних и многолетних цветов. В дальневосточной столице планируется создать семь новых цветников и установить 30 топиарных фигур в разных районах.

– Работы по замене рядовых посадок вдоль дорог краевого центра – плановые. Полная замена старых и больных деревьев будет проведена также на Сахалинской, – отметили в мэрии города.

Недавно озеленители поработали в центре города. На улице Прапорщика Комарова специалисты высадили вдоль дороги 27 лип. А на улице Хабаровской появились 40 лиственниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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