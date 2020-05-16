МЧС Приморья выступило с экстренным предупреждением из-за ухудшения погоды

16 Май 2020 2020-05-16T12:51:51+03:00

Специалисты просят местных жителей не покидать населенные пункты и не выходить в море

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Главное управление МЧС России по Приморскому краю обратилось к местным жителям с просьбой воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, особенно на личном автотранспорте. Экстренное предупреждение связано с ухудшением погоды в ближайшие дни. Сильные дожди в крае станут причиной подъема воды в реках и могут вызвать подтопление территории. В море ожидаются волны высотой до 3,5 метров, поэтому владельцам маломерных судов рекомендовано повременить с открытием навигации, которая разрешена официально.

«КП-Владивосток» подробно рассказывала о погоде на выходные и начало новой недели. В предстоящие дни на край обрушатся сильные дожди. По данным Приморского УГМС, погода значительно ухудшится вечером 17 и ночью 18 мая. В западных и юго-западных районах края ожидается от 15 до 40 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Возможны грозы и порывистый ветер. Сильные дожди продолжатся вечером 18 мая и с утра 19.

На реках западных и южных районов возможен подъем уровня воды от 40 до 120 сантиметров. В низменностях не исключено подтопление. Специалисты рекомендуют в случае каких-либо происшествий обращаться по телефону 101 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU